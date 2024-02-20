Розвідка Росії цинічно відреагувала на смерть свого пілота, який перегнав вертоліт Україні

Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР МО перегнав гелікоптер Мі-8 армії Росії на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії. У властивій собі цинічній формі на смерть російського пілота відреагувала російська розвідка.

Директор Служби зовнішньої розвідки країни-агресора Сєргєй Наришкін, коментуючи інформацію про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, назвав його "зрадником". Про це розповідають пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Яка відреагували на смерть в російській розвідці

Ви знаєте, в Росії прийнято про небіжчика або добре, або нічого. Цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин,

– коротко прокоментував Наришкін.

Більше деталей про смерть російського пілота в Іспанії Наришкін не повідомив.

Також відомо про те, що в жовтні минулого року росіяни обіцяли "знайти і покарати" пілота. Пафосний ролик із цією заявою було оприлюднено на російському телебаченні. В ньому бійці Головного розвідувального управління Росії говорять, що отримали наказ убити Кузьмінова.

Смерть Максима Кузьмінова: останні новини

Про смерть пілота стало відомо 19 лютого. Він нібито був застрелений 12 пострілами з вогнепальної зброї, а потім його тіло переїхали автомобілем вбивць. У ГУР лише підтвердили факт смерті Кузьмінова.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що потрібно більше інформації для того, щоб говорити детальніше. Він додав, що якщо росіяни в ЄС можуть вбивати людей, то питання доволі складне. За його словами, це не перший випадок, коли росіяни так себе ведуть на території ЄС. Проте секретар РНБО висловив бажання дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців.

Політолог Андрій Вігірінський зробив припущення, що смерть Кузьмінова може бути своєрідним нагадування для російських військових, щоб ті не переходили на бік України, адже їх нібито можуть знайти у будь-якому куточку світу.

У РНБО розповіли, що Україна пропонувала Максиму Кузьмінову залишитися в країні, однак він вирішив виїхати до Іспанії. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в Україні "він точно був би захищений".