Жорстоке вбивство молодої пари в Харкові: що відомо поліції – фото
На вулиці Дружби Народів у Харкові 2 травня виявили убитими 29-річного чоловіка та його 24-річної співмешканку. Їх знайшла матір загиблого, яка прийшла провідати сина.
Джерело:поліція Харківщини
Жінка звернулася до поліції приблизно о 20:30. На тілах були численні колото-різані рани.
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Правоохоронці у квартирі вбитої пари в Харкові / Фото Нацполіції
Що кажуть слідчі
- На місці одразу почали працювати правоохоронці.
- Вони оглянули помешкання та зібрали речові докази.
- Однак наразі невідомо, хто міг здійснити цей злочин.
- Також не повідомляють, які могли бути його мотиви.
- Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне вбивство.
- Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує до 15 років в'язниці.
Раніше ЗМІ повідомляли, що смерті могли бути самогубством. Однак поліцейські про це нічого не говорили.
Квартира вбитої в Харкові молодої пари / Фото Нацполіції
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