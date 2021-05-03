На вулиці Дружби Народів у Харкові 2 травня виявили убитими 29-річного чоловіка та його 24-річної співмешканку. Їх знайшла матір загиблого, яка прийшла провідати сина.

Жінка звернулася до поліції приблизно о 20:30. На тілах були численні колото-різані рани. До теми У Харкові знайшли мертвою молоду пару: версії ЗМІ

Правоохоронці у квартирі вбитої пари в Харкові / Фото Нацполіції Що кажуть слідчі На місці одразу почали працювати правоохоронці.

Вони оглянули помешкання та зібрали речові докази.

Однак наразі невідомо, хто міг здійснити цей злочин.

Також не повідомляють, які могли бути його мотиви.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне вбивство.

Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує до 15 років в'язниці. Раніше ЗМІ повідомляли, що смерті могли бути самогубством. Однак поліцейські про це нічого не говорили.

Квартира вбитої в Харкові молодої пари / Фото Нацполіції Зверніть увагу! У Києві 27 квітня 16-річний юнак зарізав батьків і 8-річного братика. Згодом йому обрали запобіжний захід і сказали, що він завдяки віку може уникнути довічного ув'язнення. А дідусь хлопця сказав, що сам його вб'є, якщо матиме таку можливість.