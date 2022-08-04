Загиблих більше, ніж у першому списку, – екскомандир полку про трагедію в Оленівці

Наприкінці липня росія вчинила моторошний теракт та вбила українських полонених в Оленівці. Там загинули близько 40 наших військовополонених та ще понад 130 – отримали поранення. російська сторона оприлюднила списки загиблих і поранених, але вони можуть бути неточними. До того ж, жертв теракту більше.

Про це 24 каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Він наголосив, що складно повністю зібрати реальний список тих, хто загинув чи був поранений в Оленівці.

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За його словами, росія взагалі не надає жодних офіційних відповідей чи реакцій. Міжнародні організації також уникають від цього питання, хоча на них теж лежить велика відповідальність за те, що відбулося в Оленівці.

Зараз ми знаємо точно, що загиблих, на жаль, більше, ніж у першому опублікованому списку. Також цей список частково некоректний, проте повний список ми досі отримати не можемо,

– заявив Жорін.

Він зазначив, що зараз у складному стані перебувають рідні полонений, адже вони досі не мають жодної інформації. "Це черговий раз підтверджує цинічність росії і політичну загостреність міжнародних організацій", – каже він.

Екскомандир полку "Азов" наголосив, що стосується Червоного Хреста, то весь світ бачив, як вони допомагали росії вивозити наших полонених. Також вони нещодавно відкрили новий офіс в росії.

"Є багато фактів про те, що комунікація між Червоним Хрестом та росією є “тепла”, водночас з Україною вони просто "грають в слова", що вони нам не обіцяли нічого. Але мова тут йде про десятки цинічно вбитих росією українців ( в Оленівці)", – додав Жорін.

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