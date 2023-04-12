Людожерська логіка росіян: політолог сказав, які 3 ключові мети має відео страти військового

Російські нелюди оприлюднили відео страти українського військовополоненого, якому вони відрізали голову. Окупанти могли це спеціально опублікувати, щоб досягти 3 ключові мети.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, судячи з того, де опублікували та як розповсюдили відео страти українського полоненого, це невипадкова історія. Якби відео з'явилося випадково, то російське військове керівництво спробувало б швидко все "зачистити".

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Навіщо окупанти опублікували відео

Як припустив Рейтерович, це може бути спеціальною інформаційною операцією. А окупанти хотіли досягнути 3 ключові мети.

Перша – налякати наших військових. Показати, що ось таке з ними може статися в полоні. Хоч мені здається, що це не спрацює. А спрацює якраз зворотно. Бо таке не стільки лякає, як викликає гнів та ще більше бажання вибивати росіян,

– зазначив Рейтерович.

Не варто забувати, що це все сталося на тлі "закручування гайок" щодо мобілізації в Росії, де оголосили про електронні повістки. А крім того, з'являлися повідомлення, що за останні тижні зросла кількість звернень з боку російських окупантів щодо добровільної здачі в полон до ЗСУ.

Раніше росіяни регулярно використовували "загороджувальні загони", які стріляли у військових, що відмовлялися йти на штурм. Однак, ймовірно, цей спосіб перестав працювати. Тому росіяни намагаються налякати своїх мобілізованих, щоб вони боялися здаватися у полон.

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Почали нагнітати ситуацію для своїх, що нібито немає сенсу здаватися в полон. Щось на кшталт – або ми вб'ємо вас, або вас стратять у полоні в ЗСУ. Це – людожерська логіка. Але такою вона є в росіян. Схожа історія була й минулого року,

– наголосив Рейтерович.

Ще одна можлива мета – продемонструвати світу, що росіяни – повні "відморозки", які готові йти на все задля своєї цілі. Так вони можуть спонукати Захід перестати допомагати Україні. Однак сумнівно, що цивілізований світ на це поведеться. Адже там будуть зацікавлені, щоб Україна таки перемогла Росію, аби схожих звірств не було вже на території Європи.

Вбивство українського полоненого: коротко