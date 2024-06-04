У Луцьку біля під'їзду знайшли тіло чоловіка у військовій формі

Зранку 4 червня мешканці одного з будинків Луцька знайшли біля під'їзду тіло чоловіка, імовірно військового. Жителі будинку повідомляють про сліди крові на місці інциденту.

Після того, як криміналісти забрали тіло, місцеві змили сліди крові. За свідченнями очевидців, загиблий був одягнений у військову форму.

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Загиблий міг бути військовим

Речниця Національної поліції Волинської області Ольга Бузулук розповіла Суспільному, що загиблий чоловік – 39-річний лучанин.

Біля під'їзду були сліди крові / Фото Суспільне

Оперативники перевірили відео з камер спостереження. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті,

– говорить речниця.

За словами Ольги Бузулук, поліція наразі вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тіло направили на судмедекспертизу / Фото Суспільне

Військові гинуть не лише на передовій