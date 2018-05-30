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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Вбивство Аркадія Бабченка: за фотороботом перевіряють 10 осіб

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Аркадія Бабченка вбили 29 травня у Києві
Аркадія Бабченка вбили 29 травня у Києві / 24 Канал

Ввечері 29 травня у Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Невідомий кілька разів вистрелив у йому у спину на порозі його квартири у Києві.

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Основними версіями слідства є професійна діяльність і громадянська позиція.

Правоохоронці оприлюднили фоторобот ймовірного вбивці.

Бабченко фоторобот
Поліція оприлюднила фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка

Як пише "Громадське" з посиланням на джерела в Нацполіції, за складеним фотороботом перевіряють 10 осіб.

Справу про вбивство Бабченка спільно проводитимуть поліція та Служба безпеки України.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що напередодні вбивства Бабченка до Києва прибув кілер ФСБ Росії на прізвисько "Валідол".

24 канал стежить за ситуацією. Усі найсвіжіші новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні.

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.

 

 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини Києва Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 Канал
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