Вбивство Гонгадзе: чи зможе вбивця Пукач передчасно вийти на волю

18 років минуло від дня, коли вбили журналіста Георгія Гонгадзе. В Україні відтоді змінилося вже три президенти та винних досі ніхто не покарав. Йдеться саме про замовників. На лаві підсудних опинився тільки один з виконавців – це екс-генерал Олексій Пукач. Та й він незабаром може вийти на волю, бо оскаржує рішення суду п'ятирічної давнини про довічне ув'язнення.

Сивий, мовчазний, але підтягнутий та активний. Це генерал, який разом з поплічниками вбив журналіста Георгія Гонгадзе. За це його засудили ще у 2013 році, але нині він знову на лаві підсудних. Хоче, щоби йому пом'якшили вирок – довічне ув'язнення.

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Засновник "Української Правди" Георгій Гонгадзе зник у вересні 2000 року. Тіло журналіста знайшли у Таращанському лісі без голови. Ця ситуація приголомшила світ. Через 9 років після вбивства на лаві підсудних опинився екс-генерал МВС Олексій Пукач. У суді він заявив: "Я погоджуся з вироком, коли поруч зі мною сидітимуть Кучма і Литвин".



Олексій Пукач

Леонід Кучма був президентом, і його діяльність критикував Гонгадзе. Володимир Литвин тоді очолював адміністрацію президента. Саме вони, за даними журналістів-розслідувачів, замовили вбивство Георгія. Але топ-політиків до суду не притягнули. 2011 року відносно екс-президента відкрили кримінальне провадження, але того ж року зняли обвинувачення у причетності до вбивства. А торік вищий спецсуд постановив розсекретити матеріали Печерського райсуду за обвинуваченням Пукача. Щоби суспільство дізналося, як розглядали справу №1 про вбивство журналіста. Але цього не відбулося.

Реалізується масштабна операція по повному відмиванню Кучми. Існує абсолютно недолуга, незаконна ухвала Конституційного суду часів Януковича, яка не дозволяє долучати записи майора Мельниченка до суду. Це єдина заборона, яка не дозволяє посадити Кучму на лаву підсудних,

– зазначив товариш Гонгадзе, шеф-редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Оприлюднити докази, факти могли би у Касаційному суді, де генерал Пукач просить зменшення строку покарання. Але справу так і не почали розглядати. Бо серед суддівського складу немає Наталії Марчук. Вона витребувала справу з Печерського районного суду до касаційного і мала представляти матеріали. Справу знову затягують, – впевнений адвокат ще одного постраждалого від рук генерала Пукача. Олексія Подольського, як і Гонгадзе, викрадали, вивозили до лісу та били.

Ініціатором усунення судді Марчук був особисто Юрій Луценко, який написав лист і вимагав нібито для прискорення розгляду цієї справи змінити суддю,

– розповів представник потерпілого Олексія Подольського Олександр Єльяшкевич.

Наступне засідання призначили на 28 листопада. Якщо вирок Олексію Пукачу таки змінять, він може вже незабаром вийти на волю.



Георгій Гонгадзе

"Якщо би так сталося і суд змінив, пом'якшив покарання Пукачу до 15 років, то Пукача треба було б негайно відпустити з-під варти. Бо з урахуванням "Закону Савченко", він перебував під вартою більше 15 років, йому ще й компенсацію держава мусила б заплатити", – додала адвокат родини Георгія Гонгадзе Валентина Теліченко.

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Тим часом, історія повторюється. Нині, як і 18 років тому, на журналістів та активістів нападають і замовники не покарані.