Вчені навчили організм ефективніше боротися з раком

Вчені зуміли надати енергію виснаженим клітинам, яку беруть безпосередню участь в боротьбі з онкозахворюваннями.

Нуковці намагалися встановити причини виснаження Т-клітин у боротьбі з пухлинами і з'ясували, що в цьому винна недостатня активність енолази – ферменту, що відіграє роль у гліколізі, тобто процесі окислення глюкози, повідомляє MedicalXpress.

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Щоб перешкодити цьому, вчені навчили клітини поглинати піруват – кінцевий продукт гліколізу. Це дало зростання енергії у лімфоцитах та їхньої активації.



Т-клітина під електронним мікроскопом\\medicalxpress.com

Усунвши причину виснаження, науковці змогли повернути активність активність, яка необхідна для перемоги над раком. На основі досліджень вчені зробили препарат, який здатний надати виснаженій клітині енергію.

Ліки вже випробували на лабораторних мишах. У майбутньому плануються експерименти за участю людей.

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