22:39
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, сьогодні
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Вчені навчили організм ефективніше боротися з раком

      666 Читать новость на русском
      Вчені дали нової енергії лімфоцити
      Вчені дали нової енергії лімфоцити / pixabay.com

      Вчені зуміли надати енергію виснаженим клітинам, яку беруть безпосередню участь в боротьбі з онкозахворюваннями.

      Нуковці намагалися встановити причини виснаження Т-клітин у боротьбі з пухлинами і з'ясували, що в цьому винна недостатня активність енолази – ферменту, що відіграє роль у гліколізі, тобто процесі окислення глюкози, повідомляє MedicalXpress.

      Читайте також: Вчені зупинили поширення раку, перетворивши онкоклітини на жир

      Щоб перешкодити цьому, вчені навчили клітини поглинати піруват – кінцевий продукт гліколізу. Це дало зростання енергії у лімфоцитах та їхньої активації.

      Т-клітина під мікроскопом
      Т-клітина під електронним мікроскопом\\medicalxpress.com

      Усунвши причину виснаження, науковці змогли повернути активність активність, яка необхідна для перемоги над раком. На основі досліджень вчені зробили препарат, який здатний надати виснаженій клітині енергію. 

      Ліки вже випробували на лабораторних мишах. У майбутньому плануються експерименти за участю людей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Медицина Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8632
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      сьогодні , 22:30 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      40
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сьогодні , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 3605
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      469
      "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      сьогодні , 21:01 "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      838
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       23 січня , 20:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня 2018 , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук