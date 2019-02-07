Вчителька назвала шестикласника нахабним: на Львівщині розгорівся конфлікт у школі

На Львівщині вже третій день бурхливо обговорюють конфлікт учительки і шестикласника. У районній школі викладачка музики просто на уроці назвала школяра нахабним. Учителька своєї провини не відкидає, втім переконує – поведінка учня була неприпустимою.

Усе зняли на відео однокласники хлопчика, а його батьки виклали запис в інтернет.

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Вчителька Уляна Олексевич – педагог із понад 30-річним стажем визнає, що дійсно погарячкувала, варто було промовчати. Та разом з тим, норми поведінки учня у школі також ніхто не відміняв. Вона стверджує – найцікавіше залишилось за кадром.

Він починає перекривляти мене, викрикує та відвертає увагу інших учнів. Я розумію, що порушила педагогічну етику, мені потрібно було до кінця тримати себе в руках. Але такі ситуації відбуваються часто,

– відповіла вона.

Конфлікт між вчителькою та учнем: дивіться відео



Класний керівник шостого класу розповідала, що хлопчик, на якого нарікає вчителька, добре вчиться. Хоч і дійсно має червоний щоденник від зауважень вчителів.

Батьки ж інциденту не коментують. Втім, уже спілкувались з директоркою. За її словами, батьки шестикласника вибачень не вимагають. Відтак, конфлікт можна вважати вичерпаним.

Що таке булінг та як з ним боротися?Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Згідно з інформацією ЮНІСЕФ, з булінгом в Україні стикалися 67% дітей. Відтак, у серпні в школах почали кампанію з боротьби проти цькування у школах, а в грудні відповідний законопроект підтримали у Верховній Раді. І тепер цькування в Україні карається штрафом – від 850 до майже трьох тисяч гривень або громадськими роботами до 60-ти годин. За порушників-підлітків, яким до 16-ти років платитимуть батьки.