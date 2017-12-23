Вчителька в Сумах пояснює школярам фізику у формі ігор, вистав та складання віршів

Аби зробити предмет доступнішим, вона сама придумує для школярів вірші та вистави. Такими незвичними методами уже 2 роки школярі у Сумах вивчають фізику.

Нова методика, звісно ж, потребує додаткових зусиль та часу, однак вчителька Анна Петрівна, яка й вигадала такий підхід, переконана, що результат того вартий.

Вчительку з її підходом до вивчення фізики підтримує і адміністрація школи. Любов школярів до непростого предмета підтвердило також анонімне опитування, яке адміністрація школи провела на початку та в кінці минулого року.

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За 9 місяців кількість учнів, що полюбили складний предмет, зросла майже наполовину.