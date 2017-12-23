Вчителька в Сумах пояснює школярам фізику у формі ігор, вистав та складання віршів
14:30, сьогодні 217
Аби зробити предмет доступнішим, вона сама придумує для школярів вірші та вистави. Такими незвичними методами уже 2 роки школярі у Сумах вивчають фізику.
Нова методика, звісно ж, потребує додаткових зусиль та часу, однак вчителька Анна Петрівна, яка й вигадала такий підхід, переконана, що результат того вартий.
Вчительку з її підходом до вивчення фізики підтримує і адміністрація школи. Любов школярів до непростого предмета підтвердило також анонімне опитування, яке адміністрація школи провела на початку та в кінці минулого року.
Читайте також: Приклад для дорослих: на Франківщині злодія на гарячому затримали діти – фото
За 9 місяців кількість учнів, що полюбили складний предмет, зросла майже наполовину.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
ФСБ затримала шість громадян України14 жовтня , 16:37