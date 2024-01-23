Вдруге за добу: у Харкові знову лунають вибухи

Вночі Росія завдала удару по житловій забудові Харкова. Вранці у місті знову пролунали вибухи.

Вибухи у Харкові прогриміли близько 07:14. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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Окупанти знову атакують Харків

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

У поліції підтвердили, що в Харкові лунають вибухи. Закликали перебувати в укриттях.

"Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на лінію 102", – зазначили правоохоронці.

Вибухи в обласному центрі підтвердив і міський голова. Написав, що пролунало вже кілька.

Знову б'ють по Харкову,

– підкреслив Терехов.

До речі Ворог, ймовірно, здійснив повторні пуски ракет з Каспійського регіону

Перед цим окупанти вдарили по житловій забудові

Незадовго до цього, близько 4 години ранку, окупанти вдарили по житловій і цивільній забудові Харкова. У місті пролунали кілька вибухів.

Мер розповів, що росіяни били по району житлової та цивільної забудови. Відомо про щонайменше один пошкоджений будинок. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що зранку окупанти завдали ракетного удару 4 зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.

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Коротко про російську атаку вранці 23 січня

О 03:45 Повітряні сили зазначили, що зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Близько 5 години Україною ширилася тривога.

Також зафіксували зліт бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка та Оленья.

Ракети у повітряному простірі України.

Ймовірно, були повторні пуски крилатих ракет з Ту-95МС.

Андрій Садовий повідомив, що в напрямку Львова, ймовірно, прямують ракети.

У Києві пролунали вибухи. Працювали Сили ППО.

Повітряна тривога та російська атака триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.