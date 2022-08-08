Вечір перестає бути спокійним, – мер Мелітополя повідомив про понад 10 вибухів у місті

У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері 8 серпня почали лунати вибухи. Їх було щонайменше 10.

Про це розповів міський голова Іван Федоров. За його словами, російським окупантам у Мелітополі наразі неспокійно.

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У Мелітополі чують вибухи

Федоров розповів, що черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним.

В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів,

– зауважив міський голова.

Нагадаємо, що вночі цього ж дня в Мелітополі також повідомляли про потужні вибухи. За словами місцевих жителів, вони лунали на території аеродрому та колишнього заводу РЕХМА.

Пізніше російські пропагандисти підтвердили інформацію про чергову "бавовну". За їхніми словами, системам протиповітряної оборони окупантів навіть вдалося збити 2 ракети.

Попри це, втрати загарбників були досить великими. Федоров розповів, що вдалося ліквідувати приблизно 100 російських солдатів, які перебували у тимчасових казармах. Також згоріла значна кількість їхньої техніки.

"На минулому тижні значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона. Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що наявні ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS", – зауважив міський голова.

За його словами, послаблення окупантами системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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Попередні удари в Мелітополі

У Мелітополі 31 липня пролунав потужний вибух на аеродромі, який окупанти використовують як базу. Місцеві жителі повідомили, що у небо здійнялися хмари диму.

Раніше ЗСУ також завдавали потужного удару по аеродрому. Тоді загинули понад 200 російських військових, а ще понад 300 – зазнали поранень.

Тоді Федоров повідомляв, що аеродрому як військової бази ворога більше не існує. Однак пізніше окупантам вдалося відновити її діяльність.

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