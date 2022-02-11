Чехія готується офіційно підтримати вступ України в Євросоюз

У Чехії висловили готовність офіційно підтримати вступ України до Європейського Союзу. Наразі ведуться перемовини щодо підписання відповідної декларації.

Про це повідомив чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Очільник дипломатії зазначив, що оптимістично налаштований стосовно результату цього процесу.

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Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації – 24 канал) з Україною. Якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ в ЄС перетвориться у просту документальну формальність,

– сказав він.

Проведення реформ в Україні

Ян Ліпавський назвав напрямки реформ в Україні, які потребують найбільшої уваги, а саме:

питання верховенства права;

реформа судочинства;

антикорупція.

Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки,

– додав глава МЗС Чехії.

Вступ України до ЄС: що відомо

Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче вступити до ЄС і НАТО у найближчі 5 – 10 років.

Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс на засіданні Парламентської асамблеї Східного партнерства запропонував створити для України "план дій" щодо членства.

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна дуже близька до вступу до Європейського союзу. Однак, щоб прискорити цей процес, потрібні реформи.