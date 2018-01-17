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Величезний пес ледь не перегриз ногу 5-річній дівчинці у Кривому Розі

13:10, сьогодні 2083 Читать новость на русском
Ротвейлер
Ротвейлер / Соцмережі

У Кривому Розі Дніпропетровської області на вулиці Сеченова величезний ротвейлер накинувся на 5-річну дівчинку та ледь не прокусив тій ногу. За деякий час собака атакував іншу дитину.

Про це повідомляє місцеве видання 0564.ua.

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За словами бабці першої дівчинки Тетяни, перший випадок стався вранці 16 січня, коли діти збиралися до школи та у садочок.

"Старша дівчинка з молодшою сестрою вийшли у двір, де чекали на маму. У цей час, на 5-річну дівчинку накинувся ротвейлер, якого господар відпустив погуляти у дворі без намордника. Пес вчепився іклами в ніжку дитини, прокусив зимові чоботи, теплі штанці та практично дійшов до кістки", – розповіла вона.

Собака, ротвейлер, Кривий Ріг, тварини, напад, діти
Ротвейлер ледь не прокусив 5-річній дівчинці ногу

У підсумку дитину все ж вдалося вирвати з пащі собаки – її відразу ж доправили до лікарні.

Зауважимо, що все це відбувалося на очах у її 10-річної сестри, відтак старша дівчинка після побаченого ще довго не могла оговтатися та півдня не говорила.

Собака, ротвейлер, Кривий Ріг, тварини, напад, діти
Після нападу дівчинку довелося госпіталізувати

За інформацією видання, за деякий час цей же ротвейлер напав на іншу дитину біля дитячого садка, внаслідок чого туди викликали поліцію та "швидку". Наразі дитина, окрім глибокої рани на нозі, має ще й шоковий стан.

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Собака, ротвейлер, Кривий Ріг, тварини, напад, діти
Перед нападом господар пса випустив того гуляти без намордника

Зазначається, що правоохоронцям, які приїхали на місце виклику, вдалося з'ясувати, чий це собака та де живе її господар, однак коли поліцейські навідалися до нього додому, аби запитати, чи є щепленим пес, ніхто двері не відчинив.

Теги: Новини України Кримінальні новини Діти світ тварин Кривий Ріг Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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