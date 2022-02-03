Велика Британія автоматично застосує санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну

Борис Джонсон заявив, що Велика Британія розробила санкції на випадок вторгнення Росії в Україну. За його словами, вони активуються автоматично у разі нападу.

Прем'єр-міністр зазначив, що для цього уряд змінив закон щодо запровадження обмежень. Політик наголосив, що британська держава збирає "правильний пакет" економічних заходів.

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Він повинен бути досить жорстким і ми повинні переконатися, що люди розуміють, що він повинен бути автоматичним, щоб не було ніяких суперечок. Коли відбудеться російське вторгнення, ці санкції набудуть чинності автоматично,

– повідомив Борис Джонсон.

Санкції проти олігархів Путіна

Жорсткі санкції раніше анонсувала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Вона запевняла, що на заваді не стануть навіть економічні втрати самої британської держави.

За словами дипломатки, санкції стосуватимуться олігархів режиму російського президента Путіна. Міністерка закордонних справ пообіцяла, що їм "не буде де сховатися".

Потужні санкції проти Росії: що відомо

Обмеження Сполучених Штатів проти Росії стосуватимуться ключових секторів економіки.

Водночас у Білому домі 25 січня підтвердили, що готують експортні санкції проти Кремля. Зазначається, що вони можуть зашкодити промисловості країни-агресора.

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок поінформувала, що вони готові додати газопровід "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може підтримати відключення Росії від SWIFT.

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