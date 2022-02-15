Велика Британія перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова
15 лютого 2022 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Велика Британія схвалила рішення перевести частину своїх дипломатів до Львова. Водночас її "присутність" зберігається й у Києві.
Про це повідомила британська міністерка закордонних справ Елізабет Трасс в інтерв'ю Sky News.
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Ми перевели частину наших службовців на захід України, до Львова, але ми зберігаємо присутність у Києві. Ми продовжуватимемо це, але постійно вивчаємо ситуацію в Україні,
– сказала глава МЗС.
Водночас Елізабет Трасс закликала громадян Великої Британії негайно виїхати з території української держави. Міністерка рекомендувала скористатись комерційними маршрутами.Зверніть увагу! Гдава британського МЗС приїде до України з офіційним візитом 17 – 18 лютого.
Евакуація дипломатів: що відомо
- Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів. Про подібні наміри оголосили 5 країн.
- Австралія, Канада та США переводять свої посольства зі столиці, при цьому зменшуючи кількість представників. Нідерланди створюють у Львові спеццентр допомоги громадянам.
- Своєю чергою Польща не планує проводити евакуацію своїх дипломатів з території України.