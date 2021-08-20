Велика Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ через отруєння Навального

20 серпня 2021 , 16:59
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Джерело:

Meduza

Велика Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ, яких пов'язують з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Імена фактично усіх цих людей фігурували у розслідуванні замаху на політика, яке оприлюднили The Insider і Bellingcat.

Водночас обмеження не стосуватимуться ефесбешника Костянтина Кудрявцева – одного з ймовірних отруювачів Навального. Взимку 2020 року опозиціонер навіть поділився записом своєї телефонної розмови з Кудрявцевим. Відео політик назвав "Я зателефонував своєму вбивці". 

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У санкційний список потрапили

  • Олексій Сєдов – начальник служби захисту конституційного укладу та боротьби з тероризмом;
  • Кирило Васильєв – директор Інституту Криміналістики ФСБ Росії;
  • Володимир Богданов – заступник директора науково-технічної служби ФСБ;
  • Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Станіслав Макшаков – співробітники ФСБ.

Навальний звернувся до світу

  • Від отруєння Навального 20 серпня минув рік. Цього дня низка світових ЗМІ опублікували колонку опозиціонера, яку він написав в ув'язненні.
  • Політик закликав боротися з корупцією. Зокрема, на території Білорусі та Росії. 
  • Навальний запропонував світовим лідерам декілька кроків, як можна розпочати ефективну протидію корупції. Насамперед необхідно визнати спеціальну категорію – "країни, які заохочують корупцію".
  • Головною санкцією для таких держав має бути примушення до прозорої діяльності. 
  • Окрім того, Навальний наголосив, що санкції варто вводити проти оточення президента Росії Володимира Путіна. 
  • Колонку політик підсумував словами: "ні грошей, ні солдат, ні перебудови промисловості та світової політики не потрібно для того, щоб почати діяти, тільки політична воля".
Зауважте! У США у червні 2021 року повідомили, що також працюють над новими санкціями для Росії через ув'язнення та отруєння Навального.

Отруєння Навального: головне

  • Опозиціонера Олексія Навального отруїли 20 серпня 2020 року. Політику стало погано, коли він летів з Томська.
  • Спершу Навального лікували в Омську. Згодом опозиціонера вдалося вивезти на лікування до Німеччини. Там Навального рятували у берлінській клініці "Шаріте".
  • Згодом фахівці повідомили, що опозиціонера отруїли "Новачком".
  • Отруєння політика визнали 56 країн світу
  • Згодом видання The Sunday Times повідомило: перед вильотом до Німеччини опозиціонера намагалися отруїти вдруге
Автор: Мар'яна Бекало