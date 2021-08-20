Велика Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ через отруєння Навального

16:59

Велика Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ, яких пов'язують з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Імена фактично усіх цих людей фігурували у розслідуванні замаху на політика, яке оприлюднили The Insider і Bellingcat.