Велика помилка Діми, – Зеленський прокоментував ситуацію з Разумковим

Володимир Зеленський вважає, що Дмитру Разумкову не слід було виносити розбіжність своїх поглядів з політикою "Слуги народу" у публічну сферу. Це, на думку президента, внутрішньофракційне питання.

Деталі від Зеленського

Президент наголосив, що усі "слуги народу" мають діяти відповідно до визначеної програми. Про це Зеленський заявив журналістам на засіданні фракції у Трускавці.

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Це внутрішньофракційне питання. Я вважаю, що велика помилка зі сторони Діми, чи консультантів, що з ним працюють, що він виносив це питання (розбіжності у поглядах – 24 канал) у публічну сферу та медіа. Секретів ніяких немає,

– запевнив глава держави.

На питання журналістів про те, чи задоволений президент роботою Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради, Зеленський відповів, що для нього тут все просто.

"Будь-хто, чи то спікер Ради, чи голова ОДА мають дотримуватися так званого "меню" від "Слуги народу". Нашої програми. Вона напрацьована. Це наші обов'язки. Якщо ми боремося з олігархами, то підписуємо закон. Якщо ні – шукайте іншу команду. Все просто", – наголосив Зеленський.

Він пригадав введення санкцій проти проросійського Віктора Медведчука. Тоді Разумков виступав проти такого рішення і закликав до іншого способу притягнення політика до відповідальності. На думку Зеленського, мати інші політичні погляди – нормально. Адже ми живемо у демократичній країні.

Але якщо вони інші, ніж у понад 200 людей та інші, ніж у 73% людей, які віддали свої голоси за цю програму, то тоді ти живеш своїм особистим життям,

– зауважив президент.

Що відомо про відкликання Разумкова