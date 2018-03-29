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Велика несподіванка для вчених: відкрили нову галактику, яка не містить темної матерії

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Відкрили галактику, яка не містить темної матерії
Відкрили галактику, яка не містить темної матерії / nasa.gov

Вчені відкрили нову галактику, практично не містить темної матерії. Раніше вчені вважали, що ця субстанція домінує у кожній галактиці.

Про це повідомляє NASA.

"Ми думали, що кожна галактика містить темну матерію і з неї починається. Ця невидима, загадкова субстанція домінує в будь-якій галактиці. Тому виявлення галактики без неї є дуже великою несподіванкою", – заявив один з дослідників Пітер ван Доккум.

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Він додав, що це відкриття ставить під сумніви стандартні моделі функціонування галактик. Крім того, таке відкриття доводить, що темна матерія реальна – вона може існувати окремо від інших компонентів галактик.

Нова галактика NGC 1052-DF2 розміщена на відстані 61 мільйона світлових років від Землі. Вона більша за Чумацький Шлях, але містить у 200 разів менше зірок, ніж наша галактика.

Галактика, що майже не містить темної матерії

Що таке темна матерія? Це один із компонентів Всесвіту. Вона не випромінює і не розсіює електромагнітне випромінювання, а також не бере участі у ядерній взаємодії. До речі, темною її називають не тому, що вона чорного кольору, а тому що вона уособлює собою "темну конячку", бо про неї науковцям відомо дуже мало.

Теги: Космос Telegram
Джерело: 24 Канал
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