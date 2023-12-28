Знищення "Новочеркаська": скільки десантних кораблів росіяни тримають у Чорному морі
Джерело:Defense Express
Росія використовує великі десантні кораблі для того, аби перекидати військові вантажі в умовах малої пропускної спроможності та обмежень двічі ураженого Кримського мосту. Важливо розуміти, скільки ВДК у своїх володіннях в Чорному морі має противник.
Нещодавно, в ніч на 26 грудня, Збройні Сили України завдали нищівного удару по великому десантному кораблю проєкту 775 "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії. Крім цього, попередньо Сили оборони незворотно знищили ще три великих десантних кораблів Росії у Чорному та Азовському морі.
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Що вже втратили росіяни
Крім "Новочеркаська", цьогоріч 13 вересня був знищений "Мінськ" (проєкт 775, був приписаний до Балтійського флоту) у сухому доці Севастополя разом із підводним човном "Ростов-на-Дону", а 24 березня 2022 року у Бердянску був знищений ВДК "Саратов" (проєкт 1171).
Саме ці 3 великі десантні кораблі є непоправними втратами ворога, бо уражений морським дроном у Новоросійську "Оленегорський горняк", хоч й отримав пробоїну 4 серпня цього року, але все ж залишився на плаву та був встановлений у сухий док.
Ворожі кораблі у Чорному морі
Попри те, що українські Сили оборони знищили декілька російських кораблів, у арсеналі противника все ж залишається декілька інших.
Зрештою окупанти продовжують мати у строю:
два ВДК проєкту 1171 "Тапір":
- "Орськ"
- "Ніколай Фільченков"
ВДК проєкту 1171 "Тапір" - "Орськ" / Фото Defense Express
сім проєкту 775:
- "Цезарь Куников" (отримав пошкодження у Бердянську)
- "Ямал
- "Азов"
- "Калінінград" (Балтійського флоту)
- "Георгій Победоносец" (Північного флоту)
- "Корольов" (Балтійського флоту)
- "Оленегорський горняк" (Північного флоту, отримав пошкодження у Новоросійську)
Проєкт 775: "Цезарь Куников" / Фото Defense Express
один проєкту 11711 типу "Іван Грен":
- "Петр Моргунов" (Північного флоту).
Проєкт 11711 типу "Іван Грен": "Петр Моргунов" / Фото Defense Express
Так, загалом йдеться про 10 великих десантних кораблів у Росії у Чорному морі.
Яка боєздатність цих кораблів
Супутникові знімки знімки демонструють досить цікаву картину.
Завдяки публікаціям фахівця MT Anderson можливо побачити, що в окупованому Севастополі 20 грудня перебувало загалом чотири ВДК проєкту 775, два з яких перебували в очікуванні ремонту.
ВДК в Севастополі / скриншот MT Anderson
Також ще один перебував у сухому доці, й це не стосується "Мінськ", який продовжує залишатися в іншому сухому доці судноремонтного заводу.
Один корабель в сухому доці судноремонтного заводу / скриншот MT Anderson
І лише один ВДК проєкту 775, скоріш за все, знаходиться у справному стані.
Ймовірно ВДК проєкту 775 / скриншот MT Anderson
Крім цього, станом на 17 грудня, ряд великих десантних кораблів був зафіксований у Новоросійську: 3 проєкту 775 та один "Петр Моргунов". При цьому сухий док вже зайнятий іншим кораблем, тобто "Оленегорський горняк" був з нього виведений.
ВДК у Новоросійську / скриншот MT Anderson
Удар по "Новочеркаську": останні новини
- В ніч на 26 грудня Росія втратила ВДК "Новочеркаськ", що був у Феодосії, навантажений вибуховими боєприпасами.
- Загалом це російське судно призначене для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Окрім того, "Новочеркаськ" був здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.
- Після атаки українських Сил оборони у російських телеграм-каналах зазначають, що понад 30 моряків вважають зниклими безвісти, ще 23 нібито зазнали поранень, а один загинув.
- Після того, як українські Сили оборони успішно знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії, з порту зникла ціла низка кораблів. Так, з порту вивели прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно (ймовірно, мовиться про "Капітана Гур'єва"), а також ще один корабель.