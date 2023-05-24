"Великі втрати" серед російських добровольців: у розвідці прокоментували заяви окупантів

Російські пропагандисти розповідають про нібито великі втрати серед бійців Російського добровольчого корпусу в Бєлгородській області. Однак це лише вигадки окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти приписують втрати російським добровольцям

Юсов зазначив, що інформація пропагандистів щодо втрат російських добровольців не підтвердилася.

Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки й не більше. Там було багато смішних речей, зокрема, генерал, який особисто "керував звільненням вулиці", й інші кумедні моменти,

– зауважив представник ГУР.

За його словами, внаслідок подій в Бєлгородській області російська пропаганда зламалась, адже не може нормально пояснити ключові моменти навіть внутрішній аудиторії. Водночас весь світ побачив, що в Росії розгортається справжнє протистояння між вільними людьми й злочинним режимом.

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Що відбувається у Бєлгородській області: коротко