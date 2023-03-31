Маємо апогей "нового великого наступу" Росії, вже бачимо результати, – ГУР

Раніше в Росії заявляли про повторення "великого наступу" на Україну. А коли в окупантів нічого не вийшло, російські пропагандисти один гучніше іншого почали кричати, що вони "єщо нічего нє начіналі".

Уже зараз можна констатувати, що росіяни не змогли досягти жодних стратегічних цілей, які перед ними ставив Кремль. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Дивіться також Еволюція деградації: як Росія пересідає на стару техніку і чому мобілізовані горітимуть у Т-34

Юсов заявив, що зараз Україна бачить "апогей цієї компанії, яка називалася "новий російський великий наступ"". Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світові, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Це намагання ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше давати допомоги,

– додав мовець.

Завдання провалені

Представник української розвідки зауважив, що результати поновлення цього "великого наступу" можна побачити у збільшенні кількості демілітаризованих ворогів та знищенні їхньої техніки.

Чергові терміни і завдання, які кремлівський карлик ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема перед Валєрієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені,

– повідомив Юсов.

Він нагадав, що Путін ставив завдання перед окупаційними військами захопити територію Донбасу до кінця березня, однак черговий раз у них нічого не вийшло.

"Це означає, що досі жодних із озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнуто і не буде досягнуто", – резюмував представник ГУР.

Гуменюк повідомила про успіхи ЗСУ на півдні: дивитись відео

На концерті Кобзона вже понад 170 тисяч глядачів