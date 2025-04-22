Путіну довелося виправдовуватися: чим диктатор міг роздратувати Трампа

Владімір Путін 21 квітня зробив низку заяв. Після так званого "великоднього перемир'я", яке Росія порушувала, очевидно, президент США Дональда Трамп розлютився на так званого очільника Кремля.

Ймовірно, Путіну могли передати меседж щодо "великоднього перемир'я", після якого він виправдовувався перед Трампом, тому що боїться американського лідера. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Думаю, йому послали дуже жорсткий меседж. У мене вчора склалося враження, що за його фейкове перемир'я Трамп йому вліпив якусь "дозу скипидару". Тому що це перемир’я було сприйняте як фейкове", – сказав він.

Путіна "намазали скипидаром"

Михайло Шейтельман зазначив, що Путін порушував "великоднє перемир'я", на яке погодився, щоб вгодити Трампу. На це звертають увагу в усьому світі. Зокрема, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав це "маркетинговою операцією", спрямованою на Трампа.

Тому я думаю, що по своїх американо-російських каналах вони Путіна сильно "намазали скипидаром" за усі ці справи. Тому Путін виходив виправдовуватися, доводити, що він нібито "хороший", що він "за перемир'я" і так далі,

– припустив він.

З одного боку, російський диктатор хоче продовжувати війну проти України. Водночас Путін не хоче псувати відносини з Трампом.