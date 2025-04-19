Заява про "великоднє перемир'я" стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, – WSJ

Владімір Путін ввечері 19 квітня оголосив про так зване "великоднє перемир'я", яке має тривати до 00:00 21 квітня. Ці слова стали легкою дипломатичною перемогою для очільника Кремля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що означала заява про "великоднє перемир'я"

Владімір Путін заявив, що він нібито "завжди був готовий" до угоди про припинення війни, і подякував Дональду Трампу та іншим країнам за їхні зусилля, спрямовані на встановлення довготривалого миру.

Натомість Україна неодноразово попереджала, що пропозиціям Росії про припинення вогню не можна довіряти.

Аналітики зазначили, що пропозиція про короткочасне перемир'я стала легкою дипломатичною перемогою для Путіна, спробою завадити США відмовитися від участі в переговорах та способом подати себе як лідера, який найбільше прагне миру,

– йдеться в матеріалі WSJ.

За словами журналістів, заява Путіна може свідчити про те, що він готовий відійти від своєї попередньої позиції – спершу вирішити так звані "корінні причини" війни, а вже потім погоджуватися на припинення бойових дій.

Якщо це буде зроблено на дуже короткий термін, то він нічим не ризикує, зате це грає йому на руку – як людині, яка нібито щиро прагне миру,

– пояснила старша наукова співробітниця Центру Карнегі Тетяна Станова.

Нагадаємо, з шостої вечора 19 квітня Владімір Путін наказав своїм військовим припинити бойові дії в Україні на 30 годин. Однак, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, на фронті не спостерігається жодного припинення вогню.