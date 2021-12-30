Великої загрози немає, – Данілов про російські війська на кордоні України

Олексій Данілов прокоментував стягування російських військ і техніки до кордонів України. За його словами, наразі РНБО не бачить великої небезпеки.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони зазначив, що у них щоденно є інформація про ситуацію на лінії розмежування. Про це повідомив за підсумками засідання, яке відбулося 30 грудня.

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Таку ж інформацію отримують президент України та відповідні органи. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки стосовно того, що відбувається на наших кордонах,

– сказав посадовець.

Олексій Данілов вказав: "Якщо для певної частини західного суспільства була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Росії, то для нас з лютого 2014 року – це щоденні речі".

РНБО відстежує ситуацію на кордонах

Секретар РНБО поінформував, що певне збільшення кількості військових ворога дійсно є. Однак Рада національної безпеки й оборони чітко відстежує ситуацію на українських кордонах.

Ми чітко усвідомлюємо, де там що відбувається. На сьогодні загроз для відкритої агресії з боку Росії ми не бачимо. Наші фахівці кажуть, що Росія не може робити великого вторгнення на нашу територію навіть фізично,

– додав Олексій Данілов.

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Загроза вторгнення Росії: що відомо

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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