5 народних депутатів мають підписані підозри: Венедіктова назвала, хто саме

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозри п'ятьом народним депутатам. Вони стосуються корупції, кнопкодавства, бійок і зловживання владою.
Джерело:"Право на владу"
Як розповіла Венедіктова, така кількість підписаних підозр свідчить про те, що недоторканість з депутатів знімали не даремно. Ця норма діє і нардепи, як і інші люди, відповідатимуть за злочини.
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Хто з нардепів отримав підозри
Ірина Венедіктова у прямому ефірі розповіла про тих, кому підписала підозри.
- Ілля Кива за підозрою про бійку з ветераном АТО в ресторані.
- Олександр Юрченко за підозрою в отриманні 13-тисячного хабаря.
- Владислав Поляк, якого зловили на кнопкодавстві.
- Віктор М'ялик, який не заплатив приблизно 70 мільйонів гривень податку за продаж квартир.
Зазначимо, імена двох останніх фігурантів Венедіктова прямо не назвала, але вони випливають з контексту.
Окремо Ірина Венедіктова згадала про справи Порошенка. Вона розповіла: підписала підозру в тій справі, де бачила перспективу.
Без жодного політично вмотивованого рішення. З цією справою я працювала, коли я була в ДБР і розуміла, як може бути рух. Прийшла генеральним прокурором і – підписала,
– сказала генпрокурорка.
Що ще розповіла Венедіктова
- Генпрокурорка зазначила, що бачить перспективу в оголошенні підозри Віктору Медведчуку.
- Прокоментувала справи про вбивство хлопчика в Переяславі й зґвалтування в поліцейському відділку Кагарлика. Зокрема те, чому досі немає вироків у цих справах.
- Запевнила, що не знає, де зараз перебуває викрадений Микола Чаус.