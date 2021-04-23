5 народних депутатів мають підписані підозри: Венедіктова назвала, хто саме

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозри п'ятьом народним депутатам. Вони стосуються корупції, кнопкодавства, бійок і зловживання владою.

Як розповіла Венедіктова, така кількість підписаних підозр свідчить про те, що недоторканість з депутатів знімали не даремно. Ця норма діє і нардепи, як і інші люди, відповідатимуть за злочини.

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Хто з нардепів отримав підозри

Ірина Венедіктова у прямому ефірі розповіла про тих, кому підписала підозри.

Зазначимо, імена двох останніх фігурантів Венедіктова прямо не назвала, але вони випливають з контексту.

Окремо Ірина Венедіктова згадала про справи Порошенка. Вона розповіла: підписала підозру в тій справі, де бачила перспективу.

Без жодного політично вмотивованого рішення. З цією справою я працювала, коли я була в ДБР і розуміла, як може бути рух. Прийшла генеральним прокурором і – підписала,

– сказала генпрокурорка.

Що ще розповіла Венедіктова