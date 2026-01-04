Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Білого дому.

Про який допис йдеться?

Білий дім опублікував чорно-біле фото Дональда Трампа, який виходить з автомобіля на авіабазі. Знімок також супроводжувався лаконічним підписом.

Ніяких ігор. FAFO,

– йдеться в дописі.

Варто зазначити, що FAFO – це сленгова абревіатура від виразу "F*ck Around, Find Out", яку можна перекласти як "сам нарвався" або "догрався – отримаєш".

Чорно-білий знімок з'явився в соцмережах / Фото: Білий дім

Нагадаємо, в ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи: цілями ударів стали урядові будівлі та військові бази Венесуели.

Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.

Що тепер буде з Мадуро?