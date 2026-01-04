Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Білого дому.
Про який допис йдеться?
Білий дім опублікував чорно-біле фото Дональда Трампа, який виходить з автомобіля на авіабазі. Знімок також супроводжувався лаконічним підписом.
Ніяких ігор. FAFO,
– йдеться в дописі.
Варто зазначити, що FAFO – це сленгова абревіатура від виразу "F*ck Around, Find Out", яку можна перекласти як "сам нарвався" або "догрався – отримаєш".
Чорно-білий знімок з'явився в соцмережах / Фото: Білий дім
Нагадаємо, в ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи: цілями ударів стали урядові будівлі та військові бази Венесуели.
Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Що тепер буде з Мадуро?
Ніколаса Мадуро та дружину обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів та вибухових пристроїв проти Сполучених Штатів.
Як зазначає Clash Report, відповідно до федерального закону Південного округу Нью-Йорка, за такі злочини, як тероризм, затриманим може загрожувати смертна кара.
Пізно увечері за Києвом 3 січня літак з Ніколасом Мадуро приземлився у Нью-Йорку. Очікується, що диктатора утримуватимуть у сумнозвісній в'язниці Metropolitan Detention Center у Брукліні.