Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв'ю на Fox News висловив впевненість, що Дональд Трамп не підтримає розміщення ядерної зброї у східній Європі, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що сказав Венс

Венса попросили прокоментувати заклик Дуди щодо розміщення ядерної інфраструктури НАТО у Польщі задля стримування майбутньої агресії Росії.

Я не обговорював із президентом це конкретне питання, але був би шокований, якби він підтримав розміщення ядерної зброї далі на схід у Європі,

– відповів політик.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон готовий почати стратегічні обговорення з європейськими лідерами щодо використання ядерної зброї Франції для захисту континенту.