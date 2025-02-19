Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився проти політики Володимира Зеленського. На його переконання, український президент чинить неправильно щодо Трампа.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на The Daily Mail. Ця заява пролунала в контексті слів Трампа. Американський президент назвав Зеленського диктатором, який відмовляється від виборів. До того Трамп казав, що в гаранта тільки 4% підтримки. Журналісти вже сказали, що Трамп розпочав проти Зеленського справжню війну.

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Що сказав Венс про Зеленського

Фактично Венс погрожує українському президентові.

Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ, – кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією,

– наголосив віцепрезидент США.

Окрім цього, він звинуватив оточення Зеленського, мовляв, лідерові давали "погані поради" щодо спілкування з Трампом і новою адміністрацією.

Венс прокоментував слова Зеленського про те, що Трамп почав підігравати Кремлю, бо керується дезінформацією з Росії.

"Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації. Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю, знає багато про геополітику і має дуже сильну позицію протягом дуже довгого часу", – переконаний віцепрезидент США.

Наостанок він сказав, що війна в Україні має закінчитися: "Ми, безумовно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але, очевидно, вважаємо, що ця війна повинна швидко завершитися".

Таким чином, у США визнали, що їх не обходить думка України і вони мають власне бачення щодо всіх подій. Раніше ЗМІ зауважували, що Трамп хоче дотиснути Зеленського й отримати сировинні ресурси України – використати Київ як колонію неоімперії.