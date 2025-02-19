"Він ще пошкодує про це": Венс вигадав, нібито Зеленський "поливає Трампа брудом"
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс критикує Зеленського за "неправильну" політику щодо Трампа.
- Венс заявив, що політика Трампа не базується на російській дезінформації.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився проти політики Володимира Зеленського. На його переконання, український президент чинить неправильно щодо Трампа.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на The Daily Mail. Ця заява пролунала в контексті слів Трампа. Американський президент назвав Зеленського диктатором, який відмовляється від виборів. До того Трамп казав, що в гаранта тільки 4% підтримки. Журналісти вже сказали, що Трамп розпочав проти Зеленського справжню війну.
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Що сказав Венс про Зеленського
Фактично Венс погрожує українському президентові.
Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ, – кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією,
– наголосив віцепрезидент США.
Окрім цього, він звинуватив оточення Зеленського, мовляв, лідерові давали "погані поради" щодо спілкування з Трампом і новою адміністрацією.
Венс прокоментував слова Зеленського про те, що Трамп почав підігравати Кремлю, бо керується дезінформацією з Росії.
"Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації. Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю, знає багато про геополітику і має дуже сильну позицію протягом дуже довгого часу", – переконаний віцепрезидент США.
Наостанок він сказав, що війна в Україні має закінчитися: "Ми, безумовно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але, очевидно, вважаємо, що ця війна повинна швидко завершитися".
Таким чином, у США визнали, що їх не обходить думка України і вони мають власне бачення щодо всіх подій. Раніше ЗМІ зауважували, що Трамп хоче дотиснути Зеленського й отримати сировинні ресурси України – використати Київ як колонію неоімперії.