Верхня палата парламенту Канади підтримала визнання агресії Росії проти України геноцидом

Руслан Стефанчук 29 квітня повідомив, що Верхня палата парламенту Канади підтримала визнання агресію Росії проти України геноцидом. Спікер висловив вдячність за таке рішення.

Палата громад парламенту Канади ще 27 квітня визнала постанову про визнання геноцидом звірств росіян в Україні. Зокрема, мовилося про те, що окупанти катують та вбивають цивільних мешканців, а також – депортують дітей до Росії.

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Дякую депутатам Сенату Канади та спікеру Джорджу Ф'юрі за визнання акту геноциду проти українського народу,

– наголосив Стефанчук.

Він також зауважив що резолюція, яку ухвалив Сенат, є ідентичною до тієї, яку підтримала Палата громад.

Раніше спікер розповів, що визнання дій Росії в Україні геноцидом українського народу – це пріоритетне в обговоренні політичне питання. Стефанчук вже провів низку консультацій зі своїми колегами з інших країн.

Естонія та Латвія визнали дії Росії в Україні геноцидом

Олена Шуляк – голова партії "Слуга народу" – 21 квітня повідомила, що Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом. Ця країна стала першою, яка ухвалила відповідне рішення.

Того ж дня дії росіян в Україні геноцидом визнала Латвія. У документі, який оприлюднили на офіційному сайті Сейму, мовиться, що це – не перший геноцид, який росіяни скоїли проти українців. Пригадали також Голодомор 1932 – 1933 років. Сейм наголосив, що Латвія засуджує всі злочини проти людства.

У партії "Слуга народу" подякували за рішення.

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