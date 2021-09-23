Верховна Рада вирішила працювати, поки не ухвалить закон про олігархів
23 вересня 2021 , 13:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада України ухвалила рішення працювати, поки не ухвалить в другому читанні проєкт закону про деолігархізацію. Мовиться про так званий закон про олігархів.
За це рішення проголосували 278 нардепів. Проєкт закону про олігархів №5599 почали розглядати у Раді.
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Рада працюватиме, доки не ухвалить проєкт закону про деолігархізацію
Верховна Рада продовжила пленарне засідання в четвер. Нардепи працюватимуть, поки не завершать розглядати в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію.
Перший заступник глави Ради Руслан Стефанчук заявив, що розгляд у другому читанні "ресурсного законопроєкту" №5600 перенесуть.
Коротко про проєкт закону про деолігархізацію
- Станом на 23 вересня, проєкт закону про олігархів є першим у порядку денному засідання Верховної Ради.
- 1 липня 2021 року Рада підтримала проєкт закону в першому читанні. Він передбачає створення в Україні реєстру олігархів.
- "Слуги народу" заявили, що не затягуватимуть розгляд законопроєкту.
- 10 вересня спікер Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт про олігархів Венеційській комісії. Вона перевірить його на відповідність Конституції.
- 22 вересня Венеційська комісія відповіла, що дасть висновки щодо "антиолігархічного" законопроєкту у грудні.