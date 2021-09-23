Верховна Рада вирішила працювати, поки не ухвалить закон про олігархів

23 вересня 2021 , 13:17
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада України ухвалила рішення працювати, поки не ухвалить в другому читанні проєкт закону про деолігархізацію. Мовиться про так званий закон про олігархів.

За це рішення проголосували 278 нардепів. Проєкт закону про олігархів №5599 почали розглядати у Раді. 

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Рада працюватиме, доки не ухвалить проєкт закону про деолігархізацію

Верховна Рада продовжила пленарне засідання в четвер. Нардепи працюватимуть, поки не завершать розглядати в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію. 

Перший заступник глави Ради Руслан Стефанчук заявив, що розгляд у другому читанні "ресурсного законопроєкту" №5600 перенесуть. 

Коротко про проєкт закону про деолігархізацію

Автор: Діана Квасневська