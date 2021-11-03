Верховний суд призупинив справу судді КСУ Тупицького

Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду призупинив розгляд справи Олександра Тупицького. Мовиться про відсторонення його з посади судді Конституційного суду.

Відповідне рішення ухвалили 2 листопада. Про це повідомили на сайті Верховного суду.

До теми КСУ розгляне справу про звільнення Тупицького та Касмініна

Суд призупинив провадження у справі щодо відсторонення Тупицького

Суд розглядав справу за позовом Тупицького – він оскаржував указ президента про відсторонення його від посади судді Конституційного суду України (мовилось про відсторонення на 2 місяці – 24 канал) у грудні 2020 року.

Верховний суд задовольнив клопотання представника відповідача, зупинив провадження у справі до набрання законної сили рішенням Конституційного суду України в справі,

– мовиться на сайті суду.

Представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря пояснила, що розгляд справи призупинили через те, що Конституційний суд відкрив провадження за конституційним поданням 49 народних депутатів, в якому оскаржують конституційність цього самого указу президента.

Це конституційне подання було подано до Конституційного Суду ще в квітні 2021 року, а провадження відкрито лише 2 тижні тому,

– пояснила Совгиря.

Вона уточнила, що "тепер вирішення питання про правомірність відсторонення Тупицького від посади судді КСУ буде залежати від позиції самого Конституційного Суду".

19 жовтня КСУ вирішив розглянути справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. До суду з відповідною скаргою звернулася група з 49 нардепів. Зокрема мовиться про оскарження указу Володимира Зеленського від 29 грудня 2020 року щодо відсторонення його з посади судді КСУ.

Проти Тупицького та головної бухгалтерки КСУ ДБР завершили розслідування у справі про втручання в роботу системи казначейства . За даними слідства, Тупицький, який не погоджувався з рішенням про відсторонення з посади голови КСУ, вирішив за будь-яку ціну утриматися на посаді. Для цього він віддав головній бухгалтерці особистий ключ з електронним підписом. Тому від його імені підписали документи про виплати премій та нагород.

До речі, в березні 2021 року Зеленський підписав указ про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ (мовиться про скасування указу Януковича – 24 канал). У липні Верховний суд визнав незаконним та протиправним цей указ президента, ОП подав апеляцію на судове рішення.

Справа судді Тупицького: що відомо

Олександру Тупицькому оголосили про підозру щодо неправдивих свідчень та підкупу свідка.

Слідчі стверджують, що у 2018 році в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду втікача Віктора Татькова.

Свідка хотіли змусити дати неправдиві свідчення у справі Зуївського енергомеханічного заводу.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу