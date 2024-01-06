"Чорна тека" є в обох партій: завдяки чому Білий дім може схилити республіканців до компромісу

Директорка бюджету Білого дому Шаланда Янг попереджає конгресменів, що часу для ухвалення рішення про допомогу Україні лишилося обмаль. Це може бути свідченням чергового загострення політичної боротьби, яка в підсумку має завершитись укладанням угоди.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він припустив, що демократи можуть виставити для республіканців ультиматум, розігравши карту допуску до виборів.

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Що лежить в "чорній теці" демократів

В контексті внутрішньополітичної боротьби у США не можна оминути увагою новину, що Верховний Суд США вже 8 лютого розгляне можливість участі Дональда Трампа в праймеріз республіканців. Трамп – найбільш рейтинговий кандидат Республіканської партії, тому навіть ті, хто його не сприймає, розуміють, що більш вдалої кандидатури Республіканська партія не має.

Трампа можуть не допустити до виборів на підставі 14 поправки до Конституції США , яка забороняє причетним до повстання проти американської держави обіймати державні посади. Під таку кваліфікацію можуть потрапити підбурювання Трампа не визнавати результати виборів 2020 року, коли він поступився Джозефу Байдену.

"Коли будь-яка політична битва виходить за рамки розумного, то (варто згадати, що – 24 Канал) у будь-якої політичної сили десь на шафі на полиці лежить чорна тека. Така є і в демократів, які зараз натякають республіканцям, що друзі, або ви підпишете нормальну угоду, або… (Дональда Трампа можуть не допустити до виборів – 24 Канал)", – зазначив Клочок.

Чому підстави для оптимізму є

Республіканці цілком розуміють загрозу від недопуску Трампа до виборів. До цього вони намагалися дотиснути демократів до рішення щодо мексиканського кордону, яке перебувало за межами компромісу. Але коли дві сторони намагаються досягти угоди, вони мають домовлятися, а не нав'язувати свою волю іншим.

"Судовий процес Дональда Трампа трошки охолодить голови республіканців, радикально налаштовних не голосувати за бюджет. Плюс 18 січня у них спливає термін державного бюджету, і це також додатковий інструмент для протистояння між демократами та республіканцями", – зазначив аналітик.

Підстав для оптимізму в питанні виділення допомоги Україні додає й той факт, що Пентагон досі має зброю для України на 4,2 мільярди доларів. І хоча зараз США не зможуть спрямувати кошти на заміщення цієї зброї, можна сподіватися, що у разі нагальної потреби Вашингтон не покине Київ у біді.

Що відомо про допомогу США для України