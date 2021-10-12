"Ви хотіли, щоб я був спікером політсили": Разумков і Гетманцев влаштували перепалку в ефірі

Черговий скандал виник між "Слугами народу" та іхнім експершим номером виборчого списку. Дмитро Разумков та Данило Гетманцев влаштували суперечку у телеефірі, присвяченому відставці голови Верховної Ради.

Гетманцев дорікнув Разумкову у тому, що той обрав власну політичну діяльність.

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Гетманцев дорікнув Разумков, що той вдавав жертву

Люди розходяться, сім'ї розпадаються, і мені здається, що гідно було б дійсно займатися реформами, продовжувати ті реформи, які ви з вами провели, а не ходити по ефірах, скаржитися і вдавати з себе жертву,

– сказав Гетманцев.

Ексспікер відповів, що дотримувався обіцянки не займатись власною політичною діяльністю, поки перебуває у команді.

Разумков запевнив, що був спікером усього парламенту

"Є дуже визначальна різниця між спікером парламенту, позицією, у якій ми вас підтримували 2 роки і спікером опозиції" – звернувся до Разумкова Гетманцев.

Договорити йому Разумков не дав, адже, очевидно, ця фраза його обурила:

Я не був спікером опозиції, я був спікером парламенту, а ви хотіли, щоб я був спікером тієї політсили, з якою я йшов,

– підвищив голос Разумков.

Після цього Гетманцев уточнив, що Разумков став "спікером опозиції", яка бореться з цінностями "Слуги народу". На що колишній голова Верховної Ради відповів, що "цінність є одна – люди, які дали мандат", а Гетманцев "підміняє поняття".

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Раніше Разумков не виключав, що в нього відберуть мандат

Зазначимо, що раніше Дмитро Разумков заявляв, що не виключає, що після зняття його з посади спікера, у нього заберуть мандат. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія конкретно не відповів, чи це планують зробити. Політик наголосив, що не забирає мандат і все залежатиме від політичної діяльності Разумкова.

Що відомо про відкликання Дмитра Разумкова: