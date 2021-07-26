Ви – росіяни, – віцеспікер Держдуми Толстой відзначився черговою заявою про Україну

Петро Толстой у традиційному для російської пропаганди дусі зробив заяву про так званий "один народ". Цього разу він заявив українцям – "ви – росіяни".

Таку традиційну для російської пропаганди заяву віцеспікер Держдуми Росії і голова її делегації в ПАРЄ Петро Толстой зробив на одному з центральних російських телеканалів.

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Толстой заявив, що нібито Україні варто відмовитися від незалежності і увійти до складу Росії. Радше, це був такий собі "заклик", без так званих "агрументів", як раніше писав Путін.

Вам треба повернутися додому, до Росії, досить валяти дурня і вдавати з себе незалежних, зупиніться вже, ви – росіяни, повертайтеся додому,

– заявив представник влади Росії.

Цей же політик раніше робив українофобні заяви. Скажімо, 5 липня він назвав українців негідниками. Щоправда, пред тим він погодився з думкою очільника Кремля Путіна про те, що нібито "Україна – це, безумовно, частина Росії".

"Ми – справді один народ. Тільки проблема у тому, що купка негідників антиконституційним шляхом захопила владу. От їх треба на ліхтарях перевішати" – традиційно відзначив Толстой.

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