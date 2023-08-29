"Ви – спадкоємці великої Росії": глава УГКЦ очікує роз’яснень від Папи

Папа Римський під час відеозустрічі з католицькою молоддю Росії назвав її представників "нащадками" "великої Росії". Крім того, він згадав про "велику, освічену" Російську імперію.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відреагував на заяви Папи Франциска, висловивши сподівання, що слова понтифіка були озвучені "спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок". І тим більш без "підтримки імперіалістичних амбіцій Росії".

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Що заявив Папа Римський

Папа Римський 25 серпня виступив по відеомосту на Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі та зробив дуже гучні заяви, які викликали обурення серед українців.

Зокрема понтифік закликав молодих росіян бути спадкоємцями "великої Матінки Росії" та не відмовлятися від "спадщини" імперської Росії. А також подякував за їхній "спосіб бути росіянами".

Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої Матінки Росії, йдіть уперед із цим,

– наголосив Папа Римський.

Найгірший приклад імперіалізму

Висловлювання Папи Франциска викликали обурливу реакцію з боку МЗС України.

Також з цього приводу зробив заяву глава Української греко-католицької церкви митрополит Святослав. Він звернув увагу, що слова Папи спричинили "великий біль" серед представників церкви – єпископату, духовенства, монашества, а також вірних католицької церкви та інших конфесій і релігійних організацій.

Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності" – найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму,

– підкреслив митрополит Святослав.

Крім того, він наголосив, що в той час, коли триває війна Росії проти України, заяви понтифіка "надихають неоколоніальні амбіції країни-агресорки". Проте, на його думку, висловлювання Папи мали б "категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами".

Водночас глава УГКЦ засудив ідеологію "русского міра" та висловив сподівання, що понтифік почує голос Української греко-католицької церкви.

"З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації", – відзначив Блаженніший Святослав.

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Реакція МЗС України на скандальні висловлювання Папи Римського

Речник МЗС України Олег Ніколенко висловив жаль, що "російські великодержавні ідеї" проголошує саме Папа Римський. Адже саме ці наративи є "причиною хронічної агресивності Росії".

На його думку, цією "імперіалістичною пропагандою", "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії", країна-агресорка "виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".