Ви змінили український паспорт на оце все, не розумію вас, – росіянин Фейгін колаборантам
росія використовує українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, як гарматне м'ясо і це не таємниця. Марк Фейгін дивується, як можна було відмовитися від українського громадянства, а потім ще й піти воювати проти своїх же ЗСУ.
Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що росія прагне досягти результату, використовуючи мінімум власного людського ресурсу.
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російські окупанти прагнуть залучити якомога більше колаборантів, звести їх у одному бою із ЗСУ і отримати з цього власну вигоду, так це у їх головах працює,
– розповідає Марк Фейгін.
Але нічого хорошого у цьому немає, війна затягується. Дуже ймовірно, що ніхто не отримує жодних коштів за обіцяну "мобілізацію", додає Фейгін.
Для мене велика загадка, як українець із тимчасово окупованих територій, може ідейно воювати за це бананове "квазіутворення",
– додає правозахисник.
Ви, замість українського паспорту, який дає вам можливість подорожувати по усій Європі – надали перевагу ось цьому всьому, тому тепер не плачте, а йдіть туди, куди вас відправили і шукайте можливість жити, додає Марк Фейгін.
Марк Фейгін розповів, чому дивується колаборантам: дивіться відео
Склади та військові бази ворога палають
Українські сили завдають чисельних ударів по військових базах ворога на окупованій території Херсонської області. Під вогнем ЗСУ ворожі склади у Херсоні, Чорнобаївці та Новій Каховці. Україна нарешті може знищувати російські бази, отримавши американські системи HIMARS.
- Важливого удару Збройні Сили України завдали 19 липня, коли вдарили по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Якщо цей міст підірвати, то окупантам не буде як відступати, коли ЗСУ будуть вибивати їх з Херсонщини.
- Про те, що Антонівський міст – ключова вразливість для російських сил повідомляли у Міністерстві оборони Великої Британії. Цей міст один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які росія може постачати або виводити свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.
- В Офісі Президента вже порадили росіянам покинути Херсон.
- У червні на Херсонщину приїжджав голова адміністрації путіна дмітрій козак. Він поставив завдання колаборантам та гауляйтерам Херсонщини до осені підготувати так званий "референдум" про включення Херсонщини до складу росії.
- Відомо, що росія хоче анексувати п'яту частину території України. російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Харківську область.