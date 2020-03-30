Ви вбиваєте нас, – бізнесменка емоційно звернулась до влади через карантин

Через карантин, який ввели у зв'язку з спалахом коронавірусу, на межі виживання опинився малий та середній бізнеси. Підприємці очікують допомоги від влади, зокрема вимагають податкових канікул.

"Ви вбиваєте нас. Кухарів і пекарів, барменів і музикантів, художників і шинкарів, рахівників, інженерів і кравців, власників, керівників і працівників малого та середнього бізнесу. Ви вбиваєте нас не озираючись", – написала генеральна директорка мережі барів "Близнюки камікадзе" Тата Кеплер на своїй сторінці у фейсбук.

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У коментарі 24 каналу Тата Кеплер пояснила, що влада не дає жодної підтримки бізнесу, аби він міг, елементарно, зберегти свою команду та виплатити зарплату.

Сфера послуг постраждала найбільше через карантин. Хочеться, щоб влада звернула на нас увагу, бо для нас незроблено зовсім нічого. В нас нема фінансової подушки, в нас нема накопичень, ми платимо з виручки,

– заявила вона.

Кеплер сказала, що має зробити влада, аби зберегти малий та середній бізнеси:

зробити податкові канікули для сфери послуг;

скасувати єдиний соціальний внесок на зарплати;

ввести канікули для ПДВ та акцизного збору;

надати державний кредит, аби підприємці могли виплачувати зарплати своїм працівникам.

"Це справа політичної свободи. Коли їм потрібно, вони все ухвалюють за один день", – наголосила бізнесменка.

Вона сказала, що не знає, що буде з бізнесом через місяць, бо вже є випадки, коли підприємці після карантину на ринок повертатись не будуть.

Коментар генеральної директорки мережі барів "Близнюки камікадзе" Тати Кеплер: