У "виборах" до Держдуми Росії взяли участь 380 тисяч жителів окупованого Донбасу, – Денісова

Людмила Денісова заявила, що Росія примусово вивезла з окупованих територій Донбасу 230 тисяч українців для участі у виборах до Держдуми. Ще 150 тисяч громадян голосували через інтернет.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що підтримує рішення парламенту України щодо визнання незаконними російських виборів.

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Участь у так званих "виборах" до Держдуми РФ взяли 230 тисяч громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Їх примусово було паспортизовано і вивезено для голосування на територію Росії,

– повідомила омбудсмен.

"Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери та студентів, за обов’язкової реєстрації на порталі "Держпослуги", голосували у 255 "інфоцентрах" на Донеччині та у 141 – на Луганщині", – продовжила вона.

"Вибори" в окупованому Криму

Людмила Денісова розповіла, що на території тимчасово окупованого Криму незаконно працювало понад тисячу виборчих дільниць.

Окупант насильно примушував бюджетників йти голосувати та звітувати про "зроблений вибір",

– розповіла уповноважена з прав людини.

Зокрема, у Феодосії освітяни повинні були сфотографуватися у кабінці для голосування і надіслати фото в одну із соціальних мереж;

В іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями "з правильним вибором".

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту наслідувати український парламент – визнати вибори до Держдуми РФ як такі, що порушують норми міжнародного права.

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