Вибори до Держдуми несуть загрозу Україні, – Веніславський сказав, як реагуватиме світ

Росія змушує до виборів громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це дуже загрожує нашій державі.

Адже такі дії суперечать міжнародним конвенціям. Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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За його словами, поведінка влади країни-окупанта з населенням тимчасово окупованих територій – це грубе порушення норм міжнародного права.

Вибори до Держдуми для України несуть очевидну загрозу,

– наголосив Веніславський.

Він зауважив, що наша держава повинна безперечно реагувати і звертатись до світової спільноти. Верховна Рада ухвалила своє рішення щодо невизнання виборів до Держдуми і звернулась до міжнародних інституцій.

Як реагуватиме світ на вибори

Україна та Європарламент закликали не визнавати результати виборів в Росії.

Представник президента в КСУ вважає, що чим більше буде фактів реагування від Україн та міжнародних партнерів на грубе, цинічне порушення Росією принципів, тим незручніше вона та її посадовців почуватимуть у взаєминах з цивілізованим світом.

Я думаю, що одностайної жорсткої реакції навряд чи варто очікувати,

– сказав Веніславський.

Він пояснив, що є країни-сателіти або ті, які поділяють філософію володарювання в Кремлі. Зокрема мовиться про:

Білорусь;

Венесуелу.

"Вони виступають проти визнання окупованими частини території України, проти підтримки резолюції ООН і комітетів Генасамблеї", – додав він.

Веніславський прокоментував вибори до Держдуми: дивіться відео

Основне про вибори до Держдуми