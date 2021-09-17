Вибори до Держдуми несуть загрозу Україні, – Веніславський сказав, як реагуватиме світ

17 вересня 2021 , 11:59
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Джерело:

24 канал

Росія змушує до виборів громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це дуже загрожує нашій державі.

Адже такі дії суперечать міжнародним конвенціям. Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський.

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За його словами, поведінка влади країни-окупанта з населенням тимчасово окупованих територій – це грубе порушення норм міжнародного права.

Вибори до Держдуми для України несуть очевидну загрозу,
– наголосив Веніславський.

Він зауважив, що наша держава повинна безперечно реагувати і звертатись до світової спільноти. Верховна Рада ухвалила своє рішення щодо невизнання виборів до Держдуми і звернулась до міжнародних інституцій.

Нагадаємо! Україна та Європарламент закликали не визнавати результати виборів в Росії. 

Як реагуватиме світ на вибори

Представник президента в КСУ вважає, що чим більше буде фактів реагування від Україн та міжнародних партнерів на грубе, цинічне порушення Росією принципів, тим незручніше вона та її посадовців почуватимуть у взаєминах з цивілізованим світом.

Я думаю, що одностайної жорсткої реакції навряд чи варто очікувати,
– сказав Веніславський.

Він пояснив, що є країни-сателіти або ті, які поділяють філософію володарювання в Кремлі. Зокрема мовиться про:

  • Білорусь;
  • Венесуелу.

"Вони виступають проти визнання окупованими частини території України, проти підтримки резолюції ООН і комітетів Генасамблеї", – додав він.

Веніславський прокоментував вибори до Держдуми: дивіться відео

Основне про вибори до Держдуми

  • Вибори до Держдуми в Росії стартували 17 вересня. Вони триватимуть 3 дні, тобто до 19 вересня.
  • На території країни вже відкрили перші дільниці: у Камчатському краї та Чукотському автономному окрузі.
  • Зареєструвалися на вибори 3 812 кандидатів від 14 партій. Потрібно обрати 450 депутатів.
  • Експерти вважають, що нечесне голосування загрожує і Україні, і загалом всьому світу.
Автор: Анастасія Мигидюк