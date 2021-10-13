Бюлетені оприлюднили з постановою, яка з'явилася на сайті міськради 13 жовтня. Завдяки цьому документу містяни дізналися, який номер отримав кожен із кандидатів.

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Який захист від підробки роблять

В тексті постанови мовиться, що кожен бюлетень буде мати захист від підробки. А саме, на них зроблять кольорові зображення хвилястих ліній. Товщина кожного елементу буде щонайменше 0,1 міліметра.

В якому порядку будуть кандидати:

Величков Віктор Миколайович – пенсіонер з Лозової, самовисуванець; Добкін Михайло Маркович – радник ГО "Наш Дім Харків", самовисуванець; Маринін Дмитро Олексійович – аспірант Національної академії держуправління при президенті України, самовисуванець; Мустафаєва Аліна Ельманівна – директор ТОВ "Екокар", самовисуванка; Немічев Костянтин Віталійович – голова харківського відділення "Національного корпусу", самовисуванець; Плетньов Володимир Васильович – адвокат, від "Партії Шарія"; Ряполов Сергій Анатолійович – тимчасово безробітний, самовисуванець; Скорик Олександр Олексійович – генеральний директор ТОВ "МК М'ясний", від партії "Європейська солідарність"; Терехов Ігор Олександрович – секретар міськради, від партії "Блок Кернеса – успішний Харків"; Ярославський Денис Ігорьович – юрист ТОВ "Харківський проєктний інститут", самовисуванець.

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Чому кандидатів стало менше

Спершу зареєстрували більше потенційних мерів. Однак 5 жовтня один із кандидатів Валерій Говоров повідомив, що відкликає свою кандидатуру. Цей політик є членом проросійської партії ОПЗЖ, а також депутатом Харківської облради. Та, слід зазначити, в мери Говоров балотувався як самовисуванець.

А вже 11 жовтня повідомив про аналогічне рішення й голова "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка. Він сказав, що не хоче продовжувати боротьбу, оскільки не виграє. Також додав, що планує підтримати одного з кандидатів. Проте тоді ще не знав, кого саме.