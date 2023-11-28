Орбан набагато гірший, – Еггерт пояснив результати виборів у Нідерландах

На парламентських виборах у Нідерландах перемогла антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він – досить прагматична людина, яка просуває свої ідеї.

Про це 24 Каналу заявив журналіст та публіцист Костянтин Еггерт, зауваживши, що водночас уряд Нідерландів – це завжди коаліція. Однак, аби його сформувати, ймовірно, Вілдерсу знадобиться кілька місяців.

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"Вілдерс – не найбільш різко скептичний щодо України політик Європи. Віктор Орбан значно гірший для українців щодо цього – жорсткіше говорить. Вілдерс завжди виказував такий скепсис, він дуже обережний у заявах", – наголосив журналіст.

Водночас посади міністра закордонних справ та міністра оборони Нідерландів можуть отримати представників інших правих партій, які позитивніше ставляться до України.

Я не думаю, що, навіть, якщо Вілдерс стане прем'єром у Нідерландах, а це не гарантовано, то Україні загрожують надзвичайні проблеми. Не думаю, що це так. Але на інші країни я б дивився з більшим побоюванням,

– сказав Костянтин Еггерт.

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Головна проблема європейських виборців

У Європі є різні праві партії. Уряд у європейських країнах не має диктатури, яка є у Білорусі чи Росії. У Європі – парламентська демократія, де в уряду є обмеження.

"У цьому сенсі, мені здається, уряду Вілдерса буде дуже складно одноосібно піти на певні жорсткі заходи щодо обмеження допомоги Україні", – додав журналіст.

На його думку, усе обмежиться розмовами. Адже для виборців Нідерландів це – не головна тема.

Головна проблема для європейського електорату у багатьох країнах – міграція. Люди не живуть проблемами зовнішньої політики, вони живуть власним життям. Через це й просувається "хвиля" правих у Європі.

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