Орбан набагато гірший, – Еггерт пояснив результати виборів у Нідерландах
На парламентських виборах у Нідерландах перемогла антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він – досить прагматична людина, яка просуває свої ідеї.
Про це 24 Каналу заявив журналіст та публіцист Костянтин Еггерт, зауваживши, що водночас уряд Нідерландів – це завжди коаліція. Однак, аби його сформувати, ймовірно, Вілдерсу знадобиться кілька місяців.
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"Вілдерс – не найбільш різко скептичний щодо України політик Європи. Віктор Орбан значно гірший для українців щодо цього – жорсткіше говорить. Вілдерс завжди виказував такий скепсис, він дуже обережний у заявах", – наголосив журналіст.
Водночас посади міністра закордонних справ та міністра оборони Нідерландів можуть отримати представників інших правих партій, які позитивніше ставляться до України.
Я не думаю, що, навіть, якщо Вілдерс стане прем'єром у Нідерландах, а це не гарантовано, то Україні загрожують надзвичайні проблеми. Не думаю, що це так. Але на інші країни я б дивився з більшим побоюванням,
– сказав Костянтин Еггерт.
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Головна проблема європейських виборців
У Європі є різні праві партії. Уряд у європейських країнах не має диктатури, яка є у Білорусі чи Росії. У Європі – парламентська демократія, де в уряду є обмеження.
"У цьому сенсі, мені здається, уряду Вілдерса буде дуже складно одноосібно піти на певні жорсткі заходи щодо обмеження допомоги Україні", – додав журналіст.
На його думку, усе обмежиться розмовами. Адже для виборців Нідерландів це – не головна тема.
Головна проблема для європейського електорату у багатьох країнах – міграція. Люди не живуть проблемами зовнішньої політики, вони живуть власним життям. Через це й просувається "хвиля" правих у Європі.
Вибори у Нідерландах: що відомо про очільника партії-переможниці
- Герт Вілдерс відкрито виступає проти Європейського Союзу. Він закликає Нідерланди значно скоротити свої виплати ЄС та блокувати приєднання нових членів. Тим часом Єврокомісія відмовилася коментувати перемогу на виборах у Нідерландах антиєвропейської ультраправої партії.
- Глава цієї партії є прихильником політики прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Той одним із перших привітав Вілдерса із перемогою на виборах.
- Глава "Партії свободи" не один раз заявляв, що країна має припинити військову допомогу Україні.
- Водночас Володимир Зеленський запевняв, що Україна має хороші відносини із Нідерландами. Тому, мовляв, хвилюватися не варто.