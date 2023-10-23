Путін хоче органічну перемогу: чому в Росії так хвилюються через вибори президента

Навесні 2024 року у Росії мають відбутися президентські вибори. У країні-агресорці уже починають хвилюватися щодо цього. Та Владімір Путін просто хотів би побачити органічну перемогу.

Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що про це кажуть російські журналісти.

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"Намальовану (перемогу бачити – 24 Канал) він вже втомився. 90 – 95% – це вже нецікаво", – сказав Ступак.

У Росії хочуть повторити історію, яка була у 2014 році. Тоді країна-агресорка анексувала український Крим, і росіяни від цього були "в екстазі".

Ексспівробітник СБУ припускає, що, коли ворог затівав повномасштабну війну, він розраховував, що до початку виборів президента Росії окупанти уже будуть умовно в районі Чопу. І, мовляв, на виборах це буде така "перемога", що рейтинг Путіна стане майже 98 – 99%.

Треба показувати, що Путін "сильний", а він не сильний. Його оточення своїми заявами "немає альтернативи Путіну" – ви просто не дивилися,

– вважає ексспівробітник СБУ.

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