Зараз усі обговорюють, що кремлівський диктатор Владімір Путін відмовився брати участь у дебатах напередодні президентських "виборів" у Росії. Однак насправді він ніколи не брав у них участь.

Це 24 Каналу зауважив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін не вважає себе таким кандидатом, які і всі, що не відповідає російській конституції та виборчому кодексу.

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Чи порушує Путін конституцію

Сергій Жирнов зазначив, що Путін вважає, що якщо він чинний президент, то не є таким кандидатом, як усі інші. Коли журналісти запитали у речника Кремля Дмітрія Пєскова, чому Путін не бере участь у дебатах, він дуже здивувався та відповів, що у президента багато справ.

Путін ніколи не брав участі у жодних дебатах. Він вважає, що президент – це особлива людина. Це не відповідає конституції, виборчому кодексу. Тому що він такий же кандидат, як всі інші. Але судячи з тієї законодавчої бази, яка у мене залишилась у голові, у кандидатів нема зобов'язання брати участь у дебатах. Це їхнє право,

– пояснив він.

Депутати держдуми теоретично могли б внести поправки до виборчого кодексу про те, що кандидати повинні брати участь у дебатах. Проте вони не насмілюються, а Путіну все одно на них.

"Якби всі інші кандидати, припустимо, зібрались та сказали на якихось дебатах, що Путін боїться виходити на дебати, тому ніколи не приходить на них, бо він боягуз. Тоді це могло б коли-небудь примусити Путіна прийти на дебати", – додав експрацівник КДБ.

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