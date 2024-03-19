"Мертві вставали, люди виходили з коми": політтехнолог про абсурдність "виборів Путіна"
У Росії 17 березня завершилися президентські "вибори". Їхні результати були відомі заздалегідь, тому ніхто не здивувався, що переможцем вп'яте став Владімір Путін. Ба більше, російська влада вже прозвітувала про нібито рекордну явку.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що під час псевдовиборів росіяни провели черговий трюк. Він стосується кількості людей, які прийшли на дільниці.
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Що не так з явкою на виборах
Російська влада чомусь вирішила зробити результати явки на окупованих територіях вищими, ніж в самій Росії. Наприклад, так було в частині Запорізької та Херсонської областей. Там кількість виборців виявилася більшою, ніж в середньому по всій Росії. В анексованому Криму така сама ситуація.
Тобто вони показали, що всі нібито так раділи, що побігли голосувати за Путіна. А в Чечні Рамзан Кадиров "намалював" явку майже 98%, тобто там мертві вставали, люди виходили з коми, викидали милиці й бігли на виборчі дільниці голосувати за Путіна,
– зауважив політтехнолог.
Такого абсурду світ вже давно не бачив. Але зараз треба уважно стежити за тим, хто привітає російського диктатора з переобранням. Тому завдання України – порушити питання про визнання Путіна президентом, особливо варто звернути увагу на "голосування" на окупованих територіях. Коли хтось вітає очільника Кремля з переобранням, то тим самим визнає їх російськими.
Треба проводити інформаційну роботу, щоб про Путіна всюди писали, як і про Александра Лукашенка – з приставкою "незаконно обраний президент". Це насамперед стане серйозним ударом по самолюбству російського диктатора.
У Росії відбулися "вибори": актуальні новини
- Усі виборчі дільниці вже завершили свою роботу. Офіційно результати "голосування" оприлюднять 21 березня, але дані екзит-полів уже підтверджують "перемогу" Путіна. За нього нібито проголосували понад 87% виборців. Явка склала 77%, що також називають рекордом в історії Росії.
- Владіміра Путіна вже вітають з "перемогою". Зокрема це зробили лідери Китаю і Північної Кореї. Також диктатора привітали президенти Казахстану, Узбекистану, Киргизстану та ще декількох інших країн, які пов'язані з Путіним. Очільник Венесуели цинічно назвав виборчий процес у Росії "бездоганним і демократичним".
- У ЄС також відреагували на псевдоголосування. Там зазначили, що воно не було ані чесними, ані вільними, і пригадали про залякування і репресії, які мали місце на окупованих територіях. Європейські політики зауважили, що конкурентів Путіна не допустили до виборів, а свободи слова у Росії немає зовсім.