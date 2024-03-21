Орбан привітав Путіна з "перемогою на виборах" та відповів, на чиєму боці Угорщина
Джерело:Index.hu
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа з привітаннями Владіміру Путіну з нагоди його чергової "перемоги" на президентських "виборах" у Росії.
Після оголошення так званих офіційних "результатів виборів" у Росії Орбан вирішив надіслати лист, у якому привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента Росії. У листі Віктор Орбан пояснив: він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі.
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Як пояснив зміст вітального листа речник Орбана Берталан Хаваші, політик запевнив Путіна, що Угорщина готова розширювати співпрацю з Росією в галузях, не обмежених міжнародним правом.
Угорщина на боці миру; ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру,
– йдеться в листі Орбана.
За словами угорського прем'єра, ця співпраця дозволяє обговорювати важливі питання навіть у нинішній, "дуже складній геополітичній ситуації".
Не Орбаном єдиним: хто ще привітав Путіна
- Лідери Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану привітали Владіміра Путіна з "успішним переобранням" на посаду президента Росії. Це сталося після оголошення результатів президентських "виборів" в Росії.
- Не оминув стороною привітання Путіна його посіпака та самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко. Також привітав російського президентка й очільник Китаю Сі Цзиньпін і диктатор КНДР Кім Чен Ин.
- До "привітань" Путіна долучився й лідер Нікарагуа Даніель Ортега. Він назвав російського президента "дорогим товаришем, братом і переобраним президентом", а також додав, що розцінює його перемогу на виборах "як внесок у необхідну стабільність для людства".
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна уважно стежить за тими державами, які привітали Путіна із "перемогою" на виборах. Він також зауважив, що в української влади є розуміння, хто з країн якими інтересами під час привітання Путіна.