Має новий напрямок, – політтехнолог назвав особливості передвиборчої кампанії Путіна

У березні 2024 року у Росії відбудуться президентські вибори. У передвиборчій кампанії Владімір Путін не робить акцент на війні проти України, адже не може показати жодних перемог окупантів.

Натомість у Владіміра Путіна з'явився новий напрямок, на якому він будує свою передвиборчу кампанію. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Ще один напрямок

Борис Тизенгаузен зазначив, що Путін не може вічно повторювати одну фразу "усі цілі будуть досягнуті", тому мало згадує війну Росії проти України. Адже згодом диктатору можуть поставити незручні запитання, а перемог на фронті загарбники не мають.

Путін вирішив будувати свою передвиборчу кампанію у напрямку багатонаціональності. Мовляв, у Росії "дружно" живуть різні народи: росіяни, якути, буряти та інші.

Ще один напрямок – це багатонаціональність. Тобто він намагається об’єднати те, що не об’єднується. Він говорить, що "Захід разом з київським режимом хочуть розділити Росію на 5 частин, але ми єдина сім'я",

– сказав політтехнолог.

Однак насправді у Москві завжди висміювали інші національності, які живуть у Росії. Тому як тільки минуть вибори, народи знову поділять на так звані сорти.

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