Швидко прибрали з інформпростору: чому Путін злякався конкуренції Дунцової на виборах

Весною 2024 року в Росії відбудуться "вибори" президента. Серед кандидатів була журналістка Катєріна Дунцова, яка виступала з мирною риторикою, втім до участь у політичних перегонах її не допустили.

Кремль боявся, що ця кандидатка здобуде популярність серед населення зі своїми меседжами. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов, додавши, що через це журналістку не зареєстрували у ЦВК.

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Чим саме Дунцова загрожувала Путіну

На думку політолога, якби не відбулася історія зі Світланою Тихановською, то, можливо, Кремль би допустив помилку та дозволив Дунцовій брати участь у виборах. Але оскільки Путін розуміє, що сталося в Білорусі, тому однозначно не міг зареєструвати кандидатку.

Результати виборів у Білорусі у 2020 році показали "переконливу" перемогу Александра Лукашенка. Опозиційна кандидатка Тихановська набрала менше ніж 10%, втім люди не повірили в такі цифри. Почалися масові протести, які стали найбільшими за роки незалежності Білорусі. Силовикам вдалося їх зупинити, тисячі людей опинилися в тюрмах, Тихановська виїхала з країни.

Боячись повторення ситуації, Катєріну Дунцову навіть не допустили до того, щоб збирати підписи серед ініціативної групи, що є передумовою для висунення на вибори.

Для того, щоб максимально швидко прибрати її з інформаційного простору, її усунули ще на далекому підступі до виборів. А щоб відвернути увагу росіян розповсюдили інформацію про скандальну "голу вечірку",

– зауважив Аббас Галлямов.

За його словами, Кремль кинув всі сили, щоб "розкрутити" вечірку російських зірок, відповідні команди дали телевізійникам. Це сталося саме в той день, коли Дунцова заявила про створення своєї партії.

Аббас Галлямов додав, що Катєрінка Дунцова уже зробила велику справу – виступила у ролі хлопчика з казки Крістіана Андерсена, який не побоявся крикнути, що король голий.

Вона відкрила на це очі людям, бо Кремль і "великий геополітик" Путін з нібито 90% рейтингом і підтримкою народу злякався конкуренції нікому невідомої провінційної журналістки без будь-якого політичного досвіду,

– наголосив російський політолог.

У всій своїй "величі" Путін злякався та відмовив їй у реєстрації, чим офіційно визнав, що боїться з нею конкурувати. Кремль продемонстрував, що феномен “російської Тихановської” можливий, а путінська популярність – це лише штучна конструкція, яка не витримає зіткнення з реальним життям.

Путін знову йде на "вибори": що відомо