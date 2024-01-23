Може бути багато несподіванок: у чому особливість нинішньої виборчої кампанії у США
Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Їхні результати можуть бути досить несподіваними. Адже у "двобої" можуть зійтись неочікувані кандидати.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. Зокрема, кандидаткою у президенти США від Республіканської партії може стати Ніккі Гейлі.
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Інтрига залишиться
Олег Лісний зазначив, що вибори президента у демократичних державах – це завжди несподіванка. Американці мають запит на нові обличчя у політиці, тому результати можуть бути неочікуваними. Інтрига залишиться до самих виборів.
Думаю, ця виборча кампанія подарує дуже багато несподіванок. Але наразі дуже багато є нюансів, які ми ще не бачимо. Вони далі почнуть все більше проявлятися. Ми можемо дійти до того, що, наприклад, у "двобої" зійдуться інші кандидати,
– припустив він.
Зокрема, від республіканців може бути інший кандидат. Відомо, що екслідера США Дональда Трампа можуть не допустити до президентських виборів.
Вибори президента у США: головне
- Дональд Трамп лідирував на перших республіканських кокусах у штаті Айова. Він переміг із рекордним відривом. Губернатор Флориди Рон Десантіс і колишня пані посол США в ООН Ніккі Гейлі боролися за друге місце. Після підрахунку 34% голосів Трамп отримав 51,9%. Десантіс – 20,7%, а Гейлі – 19%.
- Після партійних виборів у штаті Айова губернатор Флориди Рон Десантіс зняв свою кандидатуру з виборів та висловив підтримку Дональду Трампу. Раніше з передвиборчих перегонів зійшов ще один кандидат-республіканець – Вівек Рамасвамі. Зараз головна боротьба триває між Трампом та Гейлі.
- Водночас на початку 2024 року стало відомо, що понад 20 штатів можуть заборонити Дональду Трампу брати участь у виборах президента США. Мовиться про виключення кандидатури екслідера Штатів з виборчих списків. У штатах Колорадо та Мен послалися на 14 правку у Конституції США, яка забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади. У випадку Трампа мовиться про штурм Капітолія США, який відбувся 6 січня 2021 року через його дії.