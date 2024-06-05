Максимальна підтримка чи невизначеність: як Трамп може змінити погляд США на війну в Україні

У Сполучених Штатах Америки 5 листопада 2024 року заплановані президентські вибори. Головним опонентом Джо Байдена є експрезидент США Дональд Трамп. Його вислови щодо війни в Україні часто двозначні, тому поки невідомо, що очікуватиме на нашу країну, якщо за результатами виборів Білий дім очолить Трамп.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, якщо Дональд Трамп стане наступним президентом США, то це може абсолютно непередбачувано вплинути на війну в Україні. Поки невідомо, якою буде його політика стосовно нашої держави, Росії чи Європейського Союзу.

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"При Трампі це гарантована невизначеність і певний відсоток шансу на те, що можуть бути колосальні прориви (на фронті – 24 Канал)", – сказав він.

Якою може бути політика Трампа

Олег Саакян вважає, якщо Трамп переможе на виборах, то його політика щодо України може кардинально відрізнятися від рішень Джо Байдена. Є ймовірність, що зміниться риторика щодо ударів по території Росії чи кількості озброєння.

Буде тотальна невизначеність. Можливо, Трамп сконцентрується на внутрішній політиці, що призведе до колапсу та паралічу інституційної бази США. Вони (трампісти – 24 Канал) готуються прийти до влади й реваншувати, тому змінюватимуть всю державну систему вертикалі на лояльних до себе,

– зауважив політолог.

Він припустив, що на посаді президента США Дональд Трамп може змінювати чиновників і впроваджувати свої правила, що паралізує діяльність уряду на довгий час. Через це виникають серйозні ризики для України, адже за таких обставин наша держава не зможе розраховувати на ефективну та послідовну підтримку Сполучених Штатів Америки.

Саме з цим пов'язані найбільші ризики від президентства Трампа. Його проросійська чи антиросійська позиція буде другорядною,

– висловився Саакян.

Трамп балотується на посаду президента США